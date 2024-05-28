サッカー アスレタ ウインドブレーカー ナイロンジャケット ウェア Oサイズ

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トレーニングウェア裏がメッシュ素材で快適な着心地のアウター。新品のものになります神経質な方は購入をお控えください即購入可能です値下げは不可着丈約70cm身幅約58cm素人寸法ですご理解いただけますようによろしくお願いいたしますあくまでも人の手に渡ったものですご理解いただきますようによろしくお願いいたします。クリアパックに入れて、発送いたしますわからない点がございましたら、質問よろしくお願いいたします値下げ交渉不可でお願いいたします#L06161402