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商品詳細
イチロー1994年後半直筆サインボール一朗とローマ字の貴重な組み合わせサイン新品ケース付き日米殿堂入りが確実視されており今後、イチロー選手の直筆サインは高騰が予想されます。イチロー選手のファンの方、高騰する前に入手をお薦めします。
http://narcologia.ru/goods/assessor783703.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln702002.html
http://narcologia.ru/goods/providence629394.html
イチロー 直筆サインボール 一朗とローマ字の貴重な組み合わせ (新品ケース付き)
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