Topps Now レッドソックス 吉田正尚 直筆サインカード 世界10枚限定

〜選手〜・選手名:吉田正尚・所属:ボストン・レッドソックス〜カード〜・メーカー:Topps・シリーズ:Nowトップス社の吉田選手の直筆サイン入りカードです。ルーキーカードのため、かなりレアです。世界10枚限定です。〜注意〜・商品の性質上、初期傷等ある場合がございます。・無断での転載はご遠慮くださいWBCMLB野球メジャートラウトハーパージャッジ大谷翔平鈴木誠也村上宗隆佐々木朗希山本由伸ダルビッシュ有侍ジャパン大リーグトップスautoBASEBALLSTARSトレカトップストレーディングカード



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