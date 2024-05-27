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【会場限定！激レア】大谷翔平二刀流カラーボール
商品番号 T22083073051
商品名

【会場限定！激レア】大谷翔平二刀流カラーボール
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未開封大谷翔平二刀流カラーボール　★大谷選手の二刀流デザインボールです。ピッチャー、バッターの写真がボールに印刷されています。★現地でもほとんど入荷されないレア商品！★フィルムに包まれたままの未開封品！AngelsStadiumofAnaheim(エンゼルス・スタジアム・オブ・アナハイム)球場店限定商品。MLB公式のレプリカボールでRawrings社の大谷翔平モデルです！！ボールに最新の2023年の刻印あり。MLB(メジャーリーグベースボール）正規品を証明する野球ボールデザインのシリアル番号がプリントされたMLBオーセンティックシールが貼られたフィルムも付いてます。購入前にコメント下さい！⚠︎他にも大谷翔平選手のグッズ出品しています。おまとめで少しお安くしますので、ご希望の方はコメントにてお知らせください。※海外製品のため、多少のキズ汚れがある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。野球チーム···大リーグ・MLB
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