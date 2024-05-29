ヨネックス　エアラスダッシュ4 24センチ

✔即購入ok✔24時間以内の発送！！✔送料無料＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【商品】YONEXヨネックステニスシューズパワークッションエアラスダッシュ4色：レッド×ブルーsize：24cm【状態】中古・自宅保管品使用感あり、状態は写真を確認してください。出来るだけ多く写真を載せています。追加をご希望の場合はコメントください。外で使用していたため、砂が生地の中に入っています。可能な限り出しています。その他、個人検品の為小さな見落としがある場合がございます。ご理解の上入札お願い致します。【その他】発送は可能な限り小さくおりたたみ、圧縮して梱包し最安値で発送いたします。



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