【真作】松石亭僧巌/月明之詩/掛軸/名家伝来/AC-627



真作】松石亭僧巌/月明之詩/掛軸☆宝船☆AC-627 - 絵画/タペストリー 真作】松石亭僧巌/月明之詩/掛軸☆宝船☆AC-627 - 絵画/タペストリー



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【真作】【参考】松石亭僧巌【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 紙箱付 軸丈 縦 113cm×幅 74cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。