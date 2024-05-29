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【真作】松石亭僧巌/月明之詩/掛軸/名家伝来/AC-627
商品番号 S35268800570
商品名

【真作】松石亭僧巌/月明之詩/掛軸/名家伝来/AC-627
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】松石亭僧巌【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に良好です。　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　113cm×幅　74cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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