黒田博樹　直筆サインボール　マツダオールスターゲーム2015 ケース付き

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商品詳細
野球チーム···広島東洋カープ黒田博樹さん直筆サインボール2015年オールスターゲーム出場記念球です。ボールケース、ホログラムシール有り引越しによる片付けをしていた事による関係で、少し汚れが見られますが、ケースに入れ長期保管しておりました。ファンの方どうでしょうか？即購入可 迅速に対応させて頂きます。
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