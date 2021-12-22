オリックス・バファローズ　吉田正尚　背番号7 夏の陣

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商品詳細
野球チーム···オリックス・バファローズオリックス 吉田正尚選手の夏の陣ユニフォームです。着用回数は2、3回ほどになります。右袖に優勝のワッペン付けてます。
http://narcologia.ru/goods/providence204394.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual698446.html
http://narcologia.ru/goods/update191195.html
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