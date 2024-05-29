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着物帯を使ったバッグ （509-4）
商品番号 A60536101712
商品名

着物帯を使ったバッグ （509-4）
ブランド名 Avital
特別価格 税込 67,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着物帯をリメイクしたバッグです。★サイズ(約)　横：上24㎝、下28㎝　縦：22㎝　マチ：上7㎝、下10㎝　持ち手：40㎝★外ポケット、内ポケット：各２　マジックボタン付き★接着芯を付けてあります。★内側に縫い直しの跡があります。★メルカリ内で転売しないでください。★撮影環境等により、画像と実際の色が異なる場合があります。★素人のハンドメイドであることをご理解ください。★値下げ交渉はお受けしておりません。#かるえるバッグ
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