着物帯を使ったバッグ （509-4）

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商品詳細
着物帯をリメイクしたバッグです。★サイズ(約) 横：上24㎝、下28㎝ 縦：22㎝ マチ：上7㎝、下10㎝ 持ち手：40㎝★外ポケット、内ポケット：各２ マジックボタン付き★接着芯を付けてあります。★内側に縫い直しの跡があります。★メルカリ内で転売しないでください。★撮影環境等により、画像と実際の色が異なる場合があります。★素人のハンドメイドであることをご理解ください。★値下げ交渉はお受けしておりません。#かるえるバッグ
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