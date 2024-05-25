美品◆レース編み　テーブルクロス　大判　ハンドメイド

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レース編み テーブルクロス裁縫が趣味の祖母が編んだものです。お花の大判テーブルクロスです。四角、円、楕円どの形にも合うと思います。お花が立体的になっており、凝ったデザインです。長年自宅保管していましたが使っていただける方がいたらお譲りしたいと思います。サイズ縦 約178cm横 約232cm材料は手芸用品専門店で購入したものを使っています。別ページで柄、サイズ違いも出品していますのでよかったら合わせてご検討ください。かぎばりあみかぎ針編みレースあみレース編みモチーフ編みハンドメイド手作りテーブルクロステーブルランナードイリーランチョンマットテーブル用品食器インテリアテーブルウェア食卓#テーブルクロス#ハンドメイド#ハンドメイドテーブルクロス#レース編み配膳用品···テーブルクロス