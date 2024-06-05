ハンドメイド（手縫い）　ブライドルレザー　Ｌファスナー　ミニウォレット

#幸福KBL 出品一覧ご覧頂きありがとうございます。ブライドルレザーをハンドメイド（手縫い）でＬファスナー ミニ財布を作りました。【製品】手頃なサイズで手に収まるＬファスナー ミニ財布です。カードスロット4つとお札を折らずに収納できるようにして、小銭入れを設けました。 カード入れｘ4 小銭入れｘ１ 札入れｘ１【サイズ】 W＝約11.0ｃｍ H＝約9.6ｃｍ D＝約2.0ｃｍ 重さ：105g【素材】 レザー：牛革 外革：ブライドルレザー（ヌメ革、グリーン） 内革：姫路レザー（ヌメ革、ブラウン） ファスナー：YKK（アンティーク）【仕様】 縫製：手縫い 裁断：手裁断こちらは、当方で革の裁断から縫製・仕上げまで行ったハンドメイド製品になります。一品一品丁寧に作成していますが、制作上小さなキズ等が入る可能性がありますが、ハンドメイド品とご理解の上購入を検討いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。☆ご質問等あればお気軽にコメント欄に記載下さい。形...ミニ財布カラー...グリーンクチ...ファスナー



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