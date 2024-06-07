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ニトリ 3人用ソファ
商品番号 H64056435862
商品名

ニトリ 3人用ソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 21,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して2年近くになります。大切にしてきたので大きな傷、汚れはないと思います。色はブラックです。座った感じは、比較的柔らかいですが座面と背面は厚みがあってゆったりと座れます。180cmくらいの大人が横になって寝る事も可能です。タバコ吸いません。ペットいません。匂いの強い香水も使っていません。直接引き取りも可能です。ご連絡待ちしております。主な張り地人工皮革（合成皮革）
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