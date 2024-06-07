イームズ　シェルチェア

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商品詳細
部屋の隅にて、ただオブジェ兼洗濯物置き場として、ほぼ座ることなく放置されており、今後も使用しないため、出品してみます。ベース部分にサビは見受けられますが、致命的な傷や汚れはないかとは思います。インテリアショップvanillaという所で購入しましたが、お店オリジナルのチェアパットもあわせてお送りします。梱包発送たのめる便でお送りします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy40653.html
http://narcologia.ru/goods/update319695.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral18932.html
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