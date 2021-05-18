1.5人掛けヴィンテージ風 レザー コンパクトソファー

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あまり見かけない1.5人掛けのソファです。1K6.0畳の部屋で使っていましたが、2人掛けに比べた場所を取らず、スペースを活用できます。1.5人掛けと言いながら2人座れるくらいの幅はあります。下記は購入サイトから抜粋しています。■商品サイズ幅104×奥行73×高さ70cm （座面高さ：38cm）座面下高さ：185mm■素材[合皮]構造部材：天然木張り材：合成皮革クッション材：ウェービングベルト/ウレタンフォーム背面：ウレタンフォーム脚部：天然木（ラバーウッド）[ファブリック]構造部材：天然木張り材：ポリエステル100%クッション材：ウェービングベルト/ウレタンフォーム背面：ウレタンフォーム脚部：天然木（ラバーウッド）■重量16kg■耐荷重座面：約120kg