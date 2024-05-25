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IKEA ソーデルハムン 1人掛けソファセクション　ベージュ/ブラウン
商品番号 W79421691668
商品名

IKEA ソーデルハムン 1人掛けソファセクション　ベージュ/ブラウン
ブランド名 イケア
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体は3年ほど使用してます。途中カバーを変えましたのでカバーは1年ほどです。引越しのため出品いたします。ソファー部分はへたりがあります。大きな傷、汚れはございませんが神経質な方はお控えください。クッション付き。脚部分のみ外してたのメル便でお送りします。回せば付きます。サイズは画像参照ください。引き取り可能な方は12,000円の送料値引きします。タバコ、ペットはないです。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···グレー主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/moped622868.html
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