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- IKEA ソーデルハムン 1人掛けソファセクション ベージュ/ブラウン
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商品詳細
本体は3年ほど使用してます。途中カバーを変えましたのでカバーは1年ほどです。引越しのため出品いたします。ソファー部分はへたりがあります。大きな傷、汚れはございませんが神経質な方はお控えください。クッション付き。脚部分のみ外してたのメル便でお送りします。回せば付きます。サイズは画像参照ください。引き取り可能な方は12,000円の送料値引きします。タバコ、ペットはないです。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···グレー主な張り地···布・ファブリック
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