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商品詳細
お手数ですがプロフィールをご一読下さい。※在庫状況確認の為、ご購入前にコメントお願いします。サイズ（約）：直径21cm、高さ6cm金色が所々少しはげています。中古ですので神経質な方はご遠慮ください。
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