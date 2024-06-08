イタリア スツール 猫脚 合皮 ゴールドレザー オットマン

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特徴...完成品テイスト...洋風サイズ：Ｗ46×Ｄ32×Ｈ46cm重量：約3kg材質：天然木・ウレタンフォームイタリア製#ロミジュリスツール#ロミジュリ白家具◆イタリア製のクラシックスツール。軽いので移動も簡単、玄関やベッドサイドなどでお手軽にご使用できます。ヨーロピアンデザインの猫脚チェアはリビングの補助椅子としてもお使いいただけます。張り地と同系色のリボンで縁取りをしています。艶をややマットに仕上げることでより洗練されたフォルムになりました。本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イスインテリア猫脚 輸入家具 輸入雑貨小椅子イタリア家具 イタリア製雑貨ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココ白家具 姫系ナイトテーブル チェスト サイドテーブルリビング ベッドルーム照明 お花 綺麗 お洒落 カワイイ高級家具 高級雑貨インテリア家具 インテリア雑貨天使 エンゼル エンジェルバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ妖精 フェアリービンテージガーデンオーナメント可愛い お洒落 エレガント庭園家具オブジェ 置物ローラアシュレイプリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリイタリア製家具ロココ調 アンティーク調姫 姫家具キッチン道具 テーブルウェアウィリアムズソノマフランス 南フランスプレートイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーワインヴィンテージシチリア 地中海 南欧222-1455