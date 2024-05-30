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- バカラ ローザタンブラー 2015新品未使用
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。頂き物で自宅保管していました。ローザタンブラーの底面に「2015」を記念した刻印があります。日本限定になります。※写真撮影の為、付属品は箱から出しましたが、グラスは触れていません。※箱は2枚目の写真のように角や面が一部擦れているところがあります。自宅保管の為気になる方はご遠慮お願いします。商品説明【スペック】●ブランド：Baccaratバカラ●スタイル：グラス●素材:クリスタル●生産国：フランス(日本限定）
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