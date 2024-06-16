【D074】前畑陶器 冷茶セット UTSUWAKAN by MAEDA

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前畑陶器 MAEBATA 『China Seas』 冷茶茶碗 受け皿 5客 | www.crf.org.br

【D074】前畑陶器冷茶セットUTSUWAKANbyMAEDA※未使用品ですが長期自宅保管品です※特に目立った汚れやキズはありません※箱には汚れやキズあります■グラス×5サイズ(約)口径7.5×H7cm■ソーサー×5サイズ(約)径13cmお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上),コップ※注意事項※きちんと梱包させて頂きますが発送時の事故破損につきましては一切責任を負いかねます。ご理解の上宜しくお願い致します。※長期自宅保管※到着した商品が購入した商品とあきらかに違う場合を除き、返品は承っておりません。※土日祝の配送は行っていません。※不明点はお気軽にご質問ください。