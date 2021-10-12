カリモク　チターノ　ソファ　ブラック　本革

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カリモクのチターノのソファです。4年前に百貨店の外商を通してオーダーし、新品購入したものになります。カリモクの家具は原則、オーダーとなっております。1枚目は参考画像で2枚目から実物です。写真はやたらテカリがあるように写ってしまいましたが、1枚目が1番実物に近い感じかなと思います。本革でハイバックなため、座り心地も良く、色も黒なのでインテリアにも合わせやすいと思います。他の家具がウォルナットだったため、ソファの足部分はそれに合わせて少し暗めの木目を選んでオーダーしております。サイズは肘掛けから肘掛け183高さ88奥行84です。前面から見た時ソファの下は3〜4cmほどしか開いてないのでルンバは通りません。個室に置いて使用していたもので、その上で食事はしておりません。喫煙者おりません。ペットおりません。転居予定のため出品します。