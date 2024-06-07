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ワイヤーワイドチェア
商品番号 J26284855566
商品名

ワイヤーワイドチェア
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールのご確認お願いします。ご覧いただきありがとうございます。よろしければ、フォローよろしくお願いします。《サイズ》座面高36座面横60奥行40色→シルバー（一般的なシルバーとは少し違います）《商品状態》《A》《S》新品同様、未使用品《A》新品ではないが、美品である《B》使用感があるが、大きなダメージはない《C》使用感と多少のダメージあり《D》過大な使用感、ダメージがそこそこある※状態は個人基準です。ご理解の程お願いします。気になる事があれば、コメント気軽にしてください！
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