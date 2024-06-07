檜　丸太　椅子　特大　裾広がり　399

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静岡県静岡市の山奥で2023年5月に伐採された丸太（檜）になります。根に近いところなので、太く裾広がりになっています。【サイズ】 幅約31×奥行き30×高さ50㎝ 底面幅39cm×奥行き38㎝【重さ】 21.6kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。#ひのき #檜 #ヒノキ #丸太 #椅子#キャンプ #アウトドア #台 #スツール#ハンドメイド #DIY#丸太トーチ #スウェーデントーチ