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- 檜 丸太 椅子 特大 裾広がり 399
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商品詳細
静岡県静岡市の山奥で2023年5月に伐採された丸太（檜）になります。根に近いところなので、太く裾広がりになっています。【サイズ】 幅約31×奥行き30×高さ50㎝ 底面幅39cm×奥行き38㎝【重さ】 21.6kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。#ひのき #檜 #ヒノキ #丸太 #椅子#キャンプ #アウトドア #台 #スツール#ハンドメイド #DIY#丸太トーチ #スウェーデントーチ
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