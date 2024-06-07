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檜　丸太　椅子　特大　裾広がり　399
商品番号 P30378324338
商品名

檜　丸太　椅子　特大　裾広がり　399
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

静岡県静岡市の山奥で2023年5月に伐採された丸太（檜）になります。根に近いところなので、太く裾広がりになっています。【サイズ】　　幅約31×奥行き30×高さ50㎝　　　　　　　底面幅39cm×奥行き38㎝【重さ】　　　21.6kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。#ひのき　#檜　#ヒノキ　#丸太　#椅子#キャンプ　#アウトドア　#台　#スツール#ハンドメイド　#DIY#丸太トーチ　#スウェーデントーチ
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