【商品詳細】・【ADCORE】エーディコアサイドチェアダイニングチェア椅子イスARCOAD-011.・サイズ（約）高さ79cm×幅49cm×奥行46.5cmx座面47cm※若干の誤差はご了承下さい。・本体になります。・本体に多少の傷、汚れ、使用感があります。状態は画像でご確認ください。・直接引取も可能です。（富山市）・市内であれば1,000円～で運搬も可能です。（市外は要相談）・購入後、お取り置き期間は最大5日になります。5日以降は保管料として1日500円かかります。ご了承ください。・初期不良がある場合は１週間以内にご連絡ください。それ以降はご対応できませんのでご注意ください。・受け取り通知前に動作確認お願い致します。（ジャンク品と記載があるものは動作保証はできません。）・その他にいろいろ出品しておりますのでご覧ください。複数購入でお値引き致します。・他でも販売中のため早い者勝ちとなります。・コメントなしで即購入オッケーです。北海道、沖縄、離島の方はコメントください。



エーディコア サイドチェア ダイニングチェア 椅子 イス ARCO AD-011 ...



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