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【無印良品】リビングでもダイニングでもつかえるベンチ１•２カバー　ダークグリーン
商品番号 C82440206400
商品名

【無印良品】リビングでもダイニングでもつかえるベンチ１•２カバー　ダークグリーン
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【無印良品】【カバー】リビングでもダイニングでもつかえるベンチ１・２用　【ベンチ2種分セット】カラー：ダークグリーン　税込7,980円（店頭完売カラー）【カバーのみ・ソファは別売りです】カバン、イス張りなど、業務用に使われている厚手の生地を使用しています。表情が出るように杢調に仕上げました。ご自宅の洗濯機で洗えます。中古品にご理解のある方にお譲りします。
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