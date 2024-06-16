【無印良品】リビングでもダイニングでもつかえるベンチ１•２カバー　ダークグリーン

【無印良品】【カバー】リビングでもダイニングでもつかえるベンチ１・２用 【ベンチ2種分セット】カラー：ダークグリーン 税込7,980円（店頭完売カラー）【カバーのみ・ソファは別売りです】カバン、イス張りなど、業務用に使われている厚手の生地を使用しています。表情が出るように杢調に仕上げました。ご自宅の洗濯機で洗えます。中古品にご理解のある方にお譲りします。



リビングでもダイニングでも使えるベンチ・２用カバー＊ダークグリーン＊



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