ジャパンレトロ 1P ソファC

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商品詳細
ジャパンレトロ1PソファCW:630D:640H:685カリモク60likeなJPレトロ1Pソファシンプルかつスマートなデザインが大人の雰囲気を醸し出しています。フレームにキズ等ありますが、レザー部分にはキズ等ありません。4脚でフレームの傷に違いがありますので、画像をよく確認してからのご購入をお願いします。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。中古品である事をご理解下さい。(送料が¥3,720を超えた場合、追加で頂きます。)レトロビンテージジャパンビンテージ1Pソファチェアソファレザーソファカリモク60カリモク
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