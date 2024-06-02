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6JOHAN(ロクジョウハン) ラタン ロータイプ ベンチ チェア
商品番号 F23419687262
商品名

6JOHAN(ロクジョウハン) ラタン ロータイプ ベンチ チェア
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 17,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6JOHAN(ロクジョウハン)ラタンロータイプベンチチェアお部屋の中でアイコニックな存在感と雰囲気を演出するラタンアイテム。モダンなシルバーフレームの脚にナチュラルでリゾートライクな雰囲気を演出するロータイプのベンチチェアです。\u2028\u2028また、チェアとしてだけで無く、観葉植物やお洒落なアートブック、ランプのディスプレイ、ワンルームやひとり暮らしのお部屋のベッドサイドやお部屋の中心に配置して空間分けに使用することも可能です。サイズ幅120cm×奥行38cm×高さ45cm素材天板:ラタン天板フレーム:ウッド脚:アイアン細かな傷、ぐらつき等がある場合があります。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial11616.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney523049.html
http://narcologia.ru/goods/recommended84690.html
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