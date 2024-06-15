アデペシュソファー　アデペシュ　インテリア

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アデペシュで購入したソファーになります。あまり使用せずにおりました。今回模様替えのため出品いたします^_^下のウッドの台座は取り扱い終了となっているようです。ソファ部分 約82×82×15（素人採寸となります。）台座付きとなります。※猫を一匹かっており、別部屋で飼っているのですが時々出しておりこちらのソファーに触れたことがありますので、猫アレルギーや気になる方はご購入しないよう宜しくお願いいたしますm(__)m