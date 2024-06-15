S.H.Figuarts アイアンマン マーク45 『アベンジャーズ/エイジ・…

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商品詳細
フィギュア整理につき、出品です。購入当時からJAJANフィギュア専用棚にて飾っておりました。直射日光もさせておらず、美品となっております。欠品パーツはこざいません。■商品仕様全高：約155mm材質：ABS、PVC、ダイキャスト製■セット内容・本体・交換用手首左右各3種・掌用エフェクト左右各2種・脚部用エフェクト（左右）S.H.Figuartsアイアンマンマーク45『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エイジ・オブ・ウルトロン『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_Figuartsアイアンマンマーク45『アベンジャーズ_エイジ・オブ・ウルトロン』フィギュア種類···アクションフィギュア
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