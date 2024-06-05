GMDKS286○ AD CORE / エーディコア NEO CLASSICO

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AD CORE / エーディコア NEO CLASSICOラウンジチェア① | labiela.com



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GMDKS286○ADCORE/エーディコアNEOCLASSICOネオクラシコNC-023Lラウンジチェア本革ホワイト展示品定価30～46万□□商品説明□□NEOCLASSICO(ネオクラシコ)ラウンジチェア1930年代のアールデコスタイルをネオクラシコ流に現代によみがえらせました。包み込むような馬蹄形の背にくるみボタンでアクセントをつけ、座にコイルスプリングを使用。Bタイプはファブリックの華やかさを表現できるようにシンプルに仕上げました。アーム部にはメープル材を使用し、永くお使いいただける重厚な座り心地のラウンジチェアです。約:実寸サイズ（mm）w750×d700×h750×sh400※若干の誤差はご了承下さい。新品参考価格30～46万（ランクにより異なる）●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄モデルルーム展示品ですがフレームに運搬傷が多数ございます。●送料/発送方法らくらく家財宅急便