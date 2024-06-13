ニトリ　電動リクライニングベッド　ATEX AX-BE735N

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商品詳細
ニトリ 電動リクライニングベッドAX-BE735N(2モーター)2022年6月に購入し半年位使用しその後ベッドをレンタルしたので折りたたんで自宅保管しておりました動作確認しました購入価格‥66900円
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