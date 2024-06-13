①　アルテック　ロケット スツール　ホワイト

Artek/アルテックロケットスツール2013年10月に購入朝食用のイスとして1日一回5分程度9年程使用しました。②のイスと比べるとこちらの方が日焼けがあまりないです。スツールの足の先端の裏が塗装の剥がれや汚れがございます。また座面に購入時からありました小さい穴がございます。その他細かな傷・少々の日焼け・塗装剥がれ等がございます。カテゴリ：チェア/スツール・ベンチブランド：Artekカラー：ホワイト素材：オーク材（ペインテッド仕上げ）サイズ：φ440×H730mm購入時に付いていた証明書みたいなものも一緒にお送りします。



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