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- ニトリ ソファ 1人用 リクライナーソファ(KJ-1 GYXNA)
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商品詳細
ニトリの1人掛けソファです。1年前に購入してから、１ヶ月ほどで洗濯物置き場になったため、手放すことにしました。寸法などは4枚目の画像をご覧下さい。底面のクッションシールは新しいものに貼り替えています。説明書は紛失してしまいましたので、ここに組み立て手順等を記します。同梱品：リクライニングレバー、ネジ4本、六角レンチ、予備のクッションシール4枚・ソファの脚が箱を突き破る可能性があるので、座面から台座を外した状態で梱包します。到着しましたら、組み立てをお願いします。・座面と台座は同梱のネジ4本で固定する形になります。これを同梱の六角レンチで締めて固定してください。・リクライニングレバーはネジのように回して取り付けるタイプになります。・首元のリクライニングは、カチカチ言わなくなるまで押し込むことで、最初の段階まで戻すことができます。そこから好みの角度に調整してください。・カラーボックス2つ分くらいの梱包サイズになり、重さも約14kgあるので、お受け取りの際はギックリ腰にお気をつけください。・先に玄関で箱を開けてから台座と座面を取り出して、それぞれ分けて運び込むのが良いかもしれません。
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