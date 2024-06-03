Moln オットマン付き 一人掛けソファ 高品質 ソファセット

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▼沖縄県・北海道・離島への発送不可▼ふわふわもっちり感が可愛い『Moln(モルン)』のオットマン付き一人掛けソファ。快適な座り心地のくつろぎ空間を独り占めしてご利用いただけます。また、クッション性・触り心地にこだわっているため、極上の座り心地でおくつろぎいただけます。オットマンも付属しており、伸ばした足を乗せるスペース・ちょっとしたものを置いておくサイドスペース・来客用の座席としてもご利用可能な優れものです。出荷５営業日以内土日祝を除くサイズ幅76cm×奥行76cm×高さ76cm(座面高:34cm)素材張地:ポリエステルSバネ、不織布、ウェービングベルト、ウレタン、再生綿アジャスター(樹脂ゴム脚)木目調樹脂ゴム脚備考【梱包サイズ1】77cm×66cm×41cm【梱包サイズ2】77cm×46cm×24cm【梱包重量1】約16.6kg【梱包重量2】約7.3kg【商品重量】ソファ:約12.94kg、オットマン:約6.18kg【耐荷重】ソファ:約200kg、オットマン:約150kg※付属工具で組み立て願います。カラー...ホワイトサイズ...1～1.5人掛け（～99cm）機能...その他クッション材...ウェービングベルト