美品　オットマン　ソファ　グレー

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商品詳細
購入し1年程経ちますがほとんど使用していないため出品いたします。ニトリや無印のオットマンソファと似ています。お探しの方がいたらどうぞ。クッションのへたり、汚れや生地の傷みもほとんどありません。ファブリック スツール ジャクソン ライトグレーサイズ(mm)幅600 奥行550 高さ400材質ファブリック張り（布製）座面 ：Ｓバネ+ウレタンフォーム仕様心地よい質感のファブリックです。カラーライトグレー状態完成品（脚部はお客様取り付け）送料カラー···グレー
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