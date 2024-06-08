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美品　オットマン　ソファ　グレー
商品番号 Q17123792511
商品名

美品　オットマン　ソファ　グレー
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入し1年程経ちますがほとんど使用していないため出品いたします。ニトリや無印のオットマンソファと似ています。お探しの方がいたらどうぞ。クッションのへたり、汚れや生地の傷みもほとんどありません。ファブリック　スツール　ジャクソン　ライトグレーサイズ(mm)幅600　奥行550　高さ400材質ファブリック張り（布製）座面　：Ｓバネ+ウレタンフォーム仕様心地よい質感のファブリックです。カラーライトグレー状態完成品（脚部はお客様取り付け）送料カラー···グレー
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