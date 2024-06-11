新品　ペンドルトン タオルケット　ブランケット

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商品詳細
新品 ペンドルトンタオルケット ブランケット【新品タグ付】鮮やかな配色が魅力的なジャガードバスタオルは、厚手で大きめサイズ。お部屋や愛車のインテリアやタオルケット、ブランケットに…など使い勝手抜群！良質なコットンを使用し、ループ織り（パイル地）を採用しているので、吸水性も抜群です。サイズ：全長147x幅76cm※即購入OK※値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/unusable634974.html
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