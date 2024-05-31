◇極美品◇ Lisa Larson リサラーソン ユニーク 陶板 女王 北欧置物

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商品NO.458AリサラーソンのUNIKシーズの陶板です。UNIKシリーズは女王、船（バイキング）、丸猫、葉、騎手、ひまわり、座り猫、象、鳥の9種類ございます。そのうちの女王の陶板です。女王陶板の中でも、水色のお色がとても綺麗に出ており、人一倍華やかな発色のお品です。他にもLisaLarson女王の陶板を出品しておりますのでご覧ください。↓私のLisaLarson一覧はこちらです#unieのLisaLarson＜商品＞メーカー：Gustavsberg/グスタフスベリシリーズ：リサラーソンUNIKシリーズ商品：陶板Dam（女王）製造年：1967～1986年サイズ：縦22.5cm×横22.3cm、厚み1.0cm、重量1,177gコンディション：・中古品です。・ヴィンテージ品ですので、経年や保管に伴う細かい傷や汚れがございますが、艶もありとても状態の良いお品です。・［写真7］LISAL.（LisaLarson）のマーク・［写真8］４つの側面はとても綺麗です。・［写真9］背面にGustavsbergのシールあり。∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◎↓私のLisaLarson一覧はこちらです#unieのLisaLarson◎↓私の出品一覧はこちらです#unie＊同梱をご希望の場合は、ご購入前にコメント欄にてご連絡ください。ご購入後ですと、同梱ができかねますのでご了承ください。＊都合上、突然出品を取り消すこともございますので、ご了承ください。＊質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ヴィンテージ、アンティークの北欧食器、道具（ARABIA、ロールストランド、ロイヤルコペンハーゲン、カールハリースタルハン、ウェグナー、スティグリンドベリ）を中心に扱っております。TM121264