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ノリタケ 日産USA 20周年記念 赤富士 金彩プレート 飾皿 レトロ
商品番号 Q43031473190
商品名

ノリタケ 日産USA 20周年記念 赤富士 金彩プレート 飾皿 レトロ
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 6,246 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセスいただきありがとうございます。商品番号C172※すり傷が有ります。(画像2枚目)※取れない汚れが有ります。(画像5枚目)光の加減により色合いなど見え方が実際と異なる場合があります。商品写真をご確認いただき、ご了承の上で購入をご検討下さい。商品は写真にあるものが全てです、付属品等ありましても写真に無いものは付きません。梱包は厳重に行いますが輸送中の破損は責任を負えません。商品到着後は速やかに受取評価をお願い致します。#食器#陶器#焼物#皿
http://narcologia.ru/goods/recommended192790.html
http://narcologia.ru/goods/update413695.html
http://narcologia.ru/goods/capitation422208.html
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