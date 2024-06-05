ノリタケ 日産USA 20周年記念 赤富士 金彩プレート 飾皿 レトロ ...

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アクセスいただきありがとうございます。商品番号C172※すり傷が有ります。(画像2枚目)※取れない汚れが有ります。(画像5枚目)光の加減により色合いなど見え方が実際と異なる場合があります。商品写真をご確認いただき、ご了承の上で購入をご検討下さい。商品は写真にあるものが全てです、付属品等ありましても写真に無いものは付きません。梱包は厳重に行いますが輸送中の破損は責任を負えません。商品到着後は速やかに受取評価をお願い致します。#食器#陶器#焼物#皿