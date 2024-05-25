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DJコントローラー serato rane one
商品番号 P72716387275
商品名

DJコントローラー serato rane one
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 43,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···DJコントローラー2023年4月に新品で購入して10回も使用していません。メーカー保証もまだ付いています。梱包されていたダンボールは汚損のため破棄しましたが、付属していたコード類や書類は全て綺麗な状態で保存されています。モーター駆動7インチ・ターンテーブルプラッター、軽快なタッチのMAGFOURフェーダーやパフォーマンス中に即座にアクセス可能な6つのソフトウェアコントロールなどを備えたDJパフォーマンスの理想的なソリューションです。カラー...ブラック種類...DJコントローラー#音楽#DJ#楽器#スクラッチ#ターンテーブル使う時間がなく出品します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome174943.html
http://narcologia.ru/goods/freshman136556.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual416946.html
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