DJコントローラー serato rane one

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種類···DJコントローラー2023年4月に新品で購入して10回も使用していません。メーカー保証もまだ付いています。梱包されていたダンボールは汚損のため破棄しましたが、付属していたコード類や書類は全て綺麗な状態で保存されています。モーター駆動7インチ・ターンテーブルプラッター、軽快なタッチのMAGFOURフェーダーやパフォーマンス中に即座にアクセス可能な6つのソフトウェアコントロールなどを備えたDJパフォーマンスの理想的なソリューションです。カラー...ブラック種類...DJコントローラー#音楽#DJ#楽器#スクラッチ#ターンテーブル使う時間がなく出品します。よろしくお願いします。