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アンティーク 郵便局の真鍮製秤/英国
商品番号 U50532013284
商品名

アンティーク 郵便局の真鍮製秤/英国
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蒐集品の整理中です。他にも希少なお品を出品中です。古い秤になります。置いておくだけで絵になります。表記はOz.。サイズ感も大きすぎず、良い雰囲気です。モノを乗せるとスムーズに動きます。本体は真鍮、脚は重厚な鉄製。右のネジで重量調整します。古いものがお好きな方、ぜひ。お気に入りのため出品取りやめることもあります。#アンティーク#秤#測り#計量器#スケール#真鍮#郵便
http://narcologia.ru/goods/Stanford61073.html
http://narcologia.ru/goods/traverse663926.html
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