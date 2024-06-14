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ULMIK 人形　セット
商品番号 D72447078775
商品名

ULMIK 人形　セット
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年程前にドイツで購入しました。それぞれ細かくひび割れし、お花もカビなのか汚れなのかついています。何度か試しましたが写真に撮れませんでした。発送中に花がぼろぼろとれるかもしれません。長期保管それなりです。ご理解の上ご検討ください。写真と実物の色合いの違いはあります。#ドイツおもちゃ
http://narcologia.ru/goods/evaporation610024.html
http://narcologia.ru/goods/ordering909579.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper109009.html

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