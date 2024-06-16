高品質 紫アメジスト ハート型 ホワイト 水晶

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水晶…浄化作用・願いを叶えるサポート・マイナスエネルギーを取り払う・潜在能力を引き出す・直感力・創造力・運気の底上げ・他のパワーストーンの力を助ける・精神の安定内面の美を引き出す・自分を表現する・直感力・自己肯定感・家族、恋人、人間関係を円滑に・心身の疲労を和らげる・女性らしさ若さを保つ・魅力を高めるアメジスト…ストレス緩和・安眠・スピリチュアルなパワー・持ち主を保護・浄化・出会いを引き寄せる・愛の守護石・真実を見抜く・感情を落ち着かせる重さ302g最大横幅約85.4mm☆金属台座お付け致します＾＾⚠️天然物ですので多少のキズ、凹み、クラック、内包物などございます、ご理解の上ご購入くださいませ。⚠️ひとつひとつを丁寧に梱包することを心がけていますが、輸送中どうしても欠けが出てしまうことも考えられます。予めご了承くださいませ。☆天然素材の為、傷やカケなどがございます。事前に画像でご確認頂くか、ご質問下さい。#ヒーリング #浄化#ストーン#女子 #玄関#天然石 #癒し #インテリア #おしゃれ #飾り #風水 #玉 #運気UP#水晶クラスター#クリスタル#原石#パワーストーン