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加藤泉「寄生するプラモデル展」記念ミルクグラス・マグ
商品番号 I30432779598
商品名

加藤泉「寄生するプラモデル展」記念ミルクグラス・マグ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

加藤泉「寄生するプラモデル展」記念ミルクグラス・マグサイズ：95(H)X82(W)mm新品未使用です。商品撮影のため箱から出しました。【公式HPより】ワタリウム美術館で開催中の「加藤泉寄生するプラモデル」展を記念して制作されたマグカップ。アーティスト描き下ろしの「パイク（カワカマス）」のドローイングを焼きつけたオリジナル・マグカップです。＜MILKGLASSMUG＞その実用的で無骨とさえいえるデザインで、本国での生産が終了した今も熱い支持を受けるファイヤーキングのガラス食器。現在はファイヤーキングからの技術供与によって、ここ日本で復活し生産されています。OldeMilk-glassが製作したミルクガラスのマグをベースに加藤泉の描き下ろしドローイングをプリントしたオン・サンデーズ限定アイテムです。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···マグカップIzumiKato
http://narcologia.ru/goods/parenthesis991844.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle529766.html
http://narcologia.ru/goods/preference125738.html 加藤泉「寄生するプラモデル展」記念ミルクグラス・マグ | ON SUNDAYS powered by BASE
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