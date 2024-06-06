傷・汚れに強い合成皮革 2人用ソファ(Nシールドキャッツ3 BK)

脱ソファするので出品しますニトリ品番1141042-1140068カラーブラックサイズ幅143×奥行83×高さ84cm素材合成皮革（Nシールド）保証年数5年座面高約41cm梱包サイズ幅141×奥行84×高さ75cm機能···脚取り外し可



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