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yamaka ボーンチャイナ カップ\u0026ソーサー　6客セット
商品番号 I98360928515
商品名

yamaka ボーンチャイナ カップ\u0026ソーサー　6客セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAKAINTERNATIONALJAPANBONECHINAカップ：口径約9cm高さ約6.7cmソーサー:直径約15.4cm実家に保管されていたものになります。未使用ではありませんが、使用回数は少なめです。持ち手に小さなスレがあるカップがございます。写真をご参照ください。欠け、ひびなどはございません。#ヤマカ　インターナショナル#ペアカップ#ボーンチャイナ#YAMAKAINTERNATIONALJAPAN#ヤマカインターナショナル#BONECHINA#ティーカップ#まとめ売り
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