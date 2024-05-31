yamaka ボーンチャイナ カップ\u0026ソーサー　6客セット

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商品詳細
YAMAKAINTERNATIONALJAPANBONECHINAカップ：口径約9cm高さ約6.7cmソーサー:直径約15.4cm実家に保管されていたものになります。未使用ではありませんが、使用回数は少なめです。持ち手に小さなスレがあるカップがございます。写真をご参照ください。欠け、ひびなどはございません。#ヤマカ インターナショナル#ペアカップ#ボーンチャイナ#YAMAKAINTERNATIONALJAPAN#ヤマカインターナショナル#BONECHINA#ティーカップ#まとめ売り
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