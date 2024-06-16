【未使用】ナルミ　アソート　カップ\u0026ソーサー　5客セット

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ご覧いただきありがとうございます！ナルミカップ\u0026ソーサーアソート5客サイズカップ：直径約9.5㎝×高さ約6㎝ソーサー：直径約14.8㎝未使用ですが、素人の長期保管品をご了承ください！宜しくお願い申し上げます。#NARUMI#5客アソート碗皿