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まもなく終了　IKEA イケア　アームチェア　肘掛け　椅子
商品番号 M68445388873
商品名

まもなく終了　IKEA イケア　アームチェア　肘掛け　椅子
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色　チャコールグレー圧縮ウール？のような素材です幅58奥行き　55高さ　84座面高さ　46購入したものの、あまり使用せずインテリアとなっていました。たのメル便で発送します。送料、手数料かかりますのでお値下げはご遠慮くださいプロフィール必読よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/manufacture640841.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney513749.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation573121.html
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