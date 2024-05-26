まもなく終了　IKEA イケア　アームチェア　肘掛け　椅子



2023年最新】イケア アームチェアの人気アイテム - メルカリ



POÄNG ポエング パーソナルチェア, クニーサ ライトベージュ - IKEA



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色 チャコールグレー圧縮ウール？のような素材です幅58奥行き 55高さ 84座面高さ 46購入したものの、あまり使用せずインテリアとなっていました。たのメル便で発送します。送料、手数料かかりますのでお値下げはご遠慮くださいプロフィール必読よろしくお願いします