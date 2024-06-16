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商品詳細
イタリア製リチャードジノリのベッキオホワイト コーヒーカップ＆ソーサー2客セットです。デミタスサイズではありません。状態も未使用コレクション保管品なので、コンディションの良い物でお勧めです。普段使いのコーヒーや紅茶に便利で、ジノリの中でも割と数の少ないタイプですので、お好きな方はお早めにご検討くださいませ‼️カップサイズ 口径 約8㎝ 高さ7.6㎝ソーサーサイズ 直径15㎝多少の誤差はご容赦くださいませ。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/reproduce347055.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral961732.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric14045.html
リチャードジノリ ベッキオホワイト コーヒーカップ\u0026ソーサー2客セット
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