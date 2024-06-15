全国配送無料！民芸品　工芸品

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商品詳細
寸法幅62cm、奥行き58cm、高さ32cm、樽深さ23cm、樽幅40cm重量約20kg中古品のため、キズ、汚れがございますので、予めご了承ください。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。よろしくお願い致します。
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