トスカーナ　リリエーボ陶器

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横浜そごうに出店！ | イタリア工房 Bottega 横浜そごうに出店！ | イタリア工房 Bottega

トスカーナ州の工房「SIALCERAMICA（シアル・チェラーミカ）」が産み出す七宝焼のような絵具を盛りつけて焼成する「リリエーボ焼き」です。数あるデザインは型紙を使用することは一切なく、全てフリーハンドで描かれているため、図面はどれも異なり、一つとして同じものはありません。壁掛けにどうぞ。テイスト...北欧,カントリー風主な素材...その他壁飾りの種類...その他