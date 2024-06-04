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トスカーナ　リリエーボ陶器
商品番号 J57878755156
商品名

トスカーナ　リリエーボ陶器
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トスカーナ州の工房「SIALCERAMICA（シアル・チェラーミカ）」が産み出す七宝焼のような絵具を盛りつけて焼成する「リリエーボ焼き」です。数あるデザインは型紙を使用することは一切なく、全てフリーハンドで描かれているため、図面はどれも異なり、一つとして同じものはありません。壁掛けにどうぞ。テイスト...北欧,カントリー風主な素材...その他壁飾りの種類...その他
http://narcologia.ru/goods/hesitantly845384.html
http://narcologia.ru/goods/stair221800.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce261055.html
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