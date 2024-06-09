egy gawhara製 ダラブッカ、ダルブッカ　ソンバティ　エジプト

数年前に京都の民族楽器コイズミさんで4〜5万円で購入いたしました。使用回数が少ないため、かなり良い状態だと思います。中古品となりますので、その点ご了承ください。ヘッド部分に小傷が有ります。音質も仕様も最高級といわれるダラブッカのトップメーカ、エジプトのegygawhara社製です。GawharetElFan社と同じく、エジプトのメーカー。実は、もともとGawharetElFanに勤めていた人が、ElFanのダラブッカの品質に納得がいかず、自ら立ち上げてしまったブランドです。その誕生の歴史からもわかるとおり、モザイク模様や内部の塗りなど、細かいところがとても丁寧になされており、品質は良いです。貝殻や大理石による見事な「らでん細工」は思わずうっとりする美しさ。部屋やショップに置くだけで素敵なインテリアにも。直径（全体）：約26cmヘッド直径：約21.5cm底の直径：約19cm高さ：約43cm※専用キャリーバッグとスペアヘッド付き。



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